Serve il consenso del giudice per usare la sua immagine (Di domenica 3 maggio 2020) di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 13197/2020 della Cassazione (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal difensore di un avvocato, condannato per il reato di diffamazione e a cui la misura di affidamento in prova dei servizi è stata sostituita con quella della semilibertà. Con la sua attività di volantinaggio, pubblicazione di un libro e contenuti web ha diffamato anche magistrati, attribuendo agli stessi malefatte, accuse che ne hanno leso la reputazione. Erra quindi il difensore nel ritenere violata la libertà di manifestazione del pensiero del suo assistito, nonchè nel ritenere libera la pubblicazione delle immagini dei magistrati diffamati dal soggetto condannato. Essi non sono "personaggi pubblici" per cui l'utilizzo della loro immagine su giornali o libr... Leggi su studiocataldi Coronavirus - all’Eurogruppo fumata nera : “Consenso sul Mes ma con strumenti attuali. Serve più lavoro”. La palla ai capi di Stato (Di domenica 3 maggio 2020) di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 13197/2020 della Cassazione (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal difensore di un avvocato, condannato per il reato di diffamazione e a cui la misura di affidamento in prova dei servizi è stata sostituita con quella della semilibertà. Con la sua attività di volantinaggio, pubblicazione di un libro e contenuti web ha diffamato anche magistrati, attribuendo agli stessi malefatte, accuse che ne hanno leso la reputazione. Erra quindi il difensore nel ritenere violata la libertà di manifestazione del pensiero del suo assistito, nonchè nel ritenere libera la pubblicazione delle immagini dei magistrati diffamati dal soggetto condannato. Essi non sono "personaggi pubblici" per cui l'utilizzo della lorosu giornali o libr...

harrehslouis : alloooora ho visto un tiktok di una ragazza americana dove mostrava gli heautifulharries più belli di questo mese e… - nonmiscrivere8 : RT @GanetheGreat: @dottorpax La classe di mia figlia (3a elementare) non ha ancora fatto un minuto di didattica a distanza perchè la presid… - GanetheGreat : @Eli66862657 @dottorpax Grazie, ci lavoro col GDPR. Si legga lei nota del Garante del 26 Marzo che chiarisce, nel d… - SalvoVena : @ClaudioDeglinn2 Caro Claudio il corona serve a Conte per diffondere paura e nascondere i fallimenti del governo ..… - joaotatinho : @IngCornacchiaG @CarloCalenda Un po' sì, serve imponente lavoro di community in combo con una strategia copy ben de… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve consenso Scarcerare è legittimo, il consenso non serve Il Riformista Cnel, 10 azioni per la ricostruzione

“Tutti hanno compreso che è a rischio il benessere accumulato da generazioni di italiani e che serve una visione di medio termine per assicurare la sostenibilità delle posizioni debitorie, pubbliche e ...

Per ripartire serve un chiarimento tra Usa ed Europa. Parla L’amb. Vento

Intervista con Sergio Vento, ex ambasciatore a Parigi e Washington: "La chiave per il successo dell'Occidente post coronavirus passa dal rapporto transatlantico. Ma serve prima un chiarimento dopo l'I ...

“Tutti hanno compreso che è a rischio il benessere accumulato da generazioni di italiani e che serve una visione di medio termine per assicurare la sostenibilità delle posizioni debitorie, pubbliche e ...Intervista con Sergio Vento, ex ambasciatore a Parigi e Washington: "La chiave per il successo dell'Occidente post coronavirus passa dal rapporto transatlantico. Ma serve prima un chiarimento dopo l'I ...