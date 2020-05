Rudi Zerbi | “La famiglia si allarga” | le presentazioni del prof di Amici

Valenti17763929 : @LYSelf_twt @Simona95554519 Dipende anche dalla big hit, poi ci sono per esempio Rudi zerbi che dice che stanno fac… - gretacongiu_ : Anche Rudi Zerbi ci si mette stasera ?? -

Rudy Zerbi è sempre stato molto social, e con i suoi follower ha sempre condiviso un po’ di tutto, dai suoi rapporti con la famiglia e con i figli fino ai legami nati durante Amici di Maria De Filippi ...Il 4 maggio è il giorno in cui inizia la fase 2, ed inizia la fase 2 anche per Radio Deejay che torna in sostanza torna al palinsesto regolare. Prima di tutto torna “Deejay 6 Tu” con Andrea e Michele ...