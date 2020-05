"Quando dovete richiudere tutto". Fase 2 con lockdown di ritorno: la circolare del ministero svela il piano (Di domenica 3 maggio 2020) Fase 2, ma con la retromarcia già innestata. La riapertura graduale di attività e spostamenti dei privati cittadini partirà lunedì 4 maggio, ma già il prossimo 11 maggio la task force del governo verificherà con i governatori l'andamento delle curve di contagio e deciderà se procedere a nuove, caute concessione oppure, come molti temono, far tornare sui propri passi le aree più a rischio epidemia, con un prevedibile effetto boomerang sull'economia e la tenuta psicologica dei cittadini. Nel Dpcm su cui Palazzo Chigi ha voluto dare delucidazioni online agli italiani, sul sito di Palazzo Chigi, non c'è però scritto tutto. Sono le 13 pagine di circolare delle direzioni Prevenzione e Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, scrive il Fatto quotidiano, a chiarire ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020)2, ma con la retromarcia già innestata. La riapertura graduale di attività e spostamenti dei privati cittadini partirà lunedì 4 maggio, ma già il prossimo 11 maggio la task force del governo verificherà con i governatori l'andamento delle curve di contagio e deciderà se procedere a nuove, caute concessione oppure, come molti temono, far tornare sui propri passi le aree più a rischio epidemia, con un prevedibile effetto boomerang sull'economia e la tenuta psicologica dei cittadini. Nel Dpcm su cui Palazzo Chigi ha voluto dare delucidazioni online agli italiani, sul sito di Palazzo Chigi, non c'è però scritto. Sono le 13 pagine didelle direzioni Prevenzione e Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, scrive il Fatto quotidiano, a chiarire ...

Fase 2 con lockdown di ritorno: "Quando richiudere tutto", la circolare del ministero che svela il piano del governo

Fase 2, ma con la retromarcia già innestata. La riapertura graduale di attività e spostamenti dei privati cittadini partirà lunedì 4 maggio, ma già il prossimo 11 maggio la task force del governo veri ...