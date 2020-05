Napoli, da domani via ai tamponi ai giocatori, giovedì possibile ripresa degli allenamenti (Di domenica 3 maggio 2020) Da domani i giocatori del Napoli effettueranno il test del tampone mentre da giovedì possibile la ripresa degli allenamenti Come riporta l‘ANSA da domani il Napoli farà partire l’operazione che prevede i tamponi per tutti i calciatori della rosa, in vista della possibile ripresa degli allenamenti. Il club azzurro farà i test ai calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, dopo la circolare pubblicata dal Viminale, si dovrebbe ricominciare a faticare a partire da giovedì. Il centro tecnico viene preparato per accogliere il ritorno in campo degli azzurri che avverrà dopo il risultato dei tamponi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Napoli - domani al via i tamponi per i giocatori

Sky - Ripresa allenamenti - Napoli a Castel Volturno da venerdì : domani inizia il ciclo di tamponi

Meteo Napoli domani lunedì 4 maggio : tempo stabile (Di domenica 3 maggio 2020) Dadeleffettueranno il test del tampone mentre da giovedìlaCome riporta l‘ANSA dailfarà partire l’operazione che prevede iper tutti i calciatori della rosa, in vista della. Il club azzurro farà i test ai calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. Per quanto riguarda la, dopo la circolare pubblicata dal Viminale, si dovrebbe ricominciare a faticare a partire da giovedì. Il centro tecnico viene preparato per accogliere il ritorno in campoazzurri che avverrà dopo il risultato dei. Leggi su Calcionews24.com

PietroMazzara : “Domani non voglio vedere nessuna bandiera del Milan” disse Maradona il 30 aprile 1988. Il giorno dopo, una doppiet… - zazoomnews : Napoli domani al via i tamponi per i giocatori - #Napoli #domani #tamponi #giocatori - Casertasera : VIDEO|FERROVIA NAPOLI-PIEDIMONTE MATESE, SI RIPARTE: TUTTE LE MISURE DI DOMANI 4 MAGGIO - VoceGiallorossa : ?? LIVE #COVID19 - Gli aggiornamenti delle 17:00 ?? Napoli, da domani tamponi ai calciatori ???? Liga, l'Assocalciator… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, domani al via i tamponi ai giocatori. Giovedì probabile ripresa degli allenamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli domani Fase 2 a Napoli, domani riaprono spiagge e lungomare del litorale flegreo Il Mattino Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 209.328 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.710 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

METEO ITALIA – Residui acquazzoni e temporali, ma l’ANTICICLONE AFRICANO è in forte pressing

Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche in Italia tenderanno verso il bel tempo nei prossimi giorni, ma prima bisognerà fare i conti con una r ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 209.328 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.710 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche in Italia tenderanno verso il bel tempo nei prossimi giorni, ma prima bisognerà fare i conti con una r ...