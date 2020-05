“Federica Panicucci ha problemi di salute”: arriva la secca smentita di un noto opinionista (Di domenica 3 maggio 2020) Platinette fa un chiarimento su Federica Panicucci Da quando in Italia è scoppiata l’emergenza sanitaria per il Covid-19, Mediaset ha stravolto i suoi palinsesti. Inoltre un suo programma di punta ha cambiano nome e tagliando fuori una conduttrice. Stiamo parlando di Mattino 5 che da alcune settimane viene associato anche ‘Speciale Coronavirus’ e Federica Panicucci. Quest’ultima è assente dal noto rotocalco dallo scorso 16 marzo, mentre il collega Francesco Vecchi è rimasto al timone occupandosi esclusivamente dell’argomento del momento. C’è da dire, però, che la professionista toscana tonerà al suo posto a partire da lunedì 4 maggio 2020 per affrontare dei temi più leggeri. Nella rubrica su DiPiù Tv curata da Platinette, lo stesso h voluto fare dei chiarimenti sulla Panicucci. La donna ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 3 maggio 2020) Platinette fa un chiarimento su FedericaDa quando in Italia è scoppiata l’emergenza sanitaria per il Covid-19, Mediaset ha stravolto i suoi palinsesti. Inoltre un suo programma di punta ha cambiano nome e tagliando fuori una conduttrice. Stiamo parlando di Mattino 5 che da alcune settimane viene associato anche ‘Speciale Coronavirus’ e Federica. Quest’ultima è assente dalrotocalco dallo scorso 16 marzo, mentre il collega Francesco Vecchi è rimasto al timone occupandosi esclusivamente dell’argomento del momento. C’è da dire, però, che la professionista toscana tonerà al suo posto a partire da lunedì 4 maggio 2020 per affrontare dei temi più leggeri. Nella rubrica su DiPiù Tv curata da Platinette, lo stesso h voluto fare dei chiarimenti sulla. La donna ...

KontroKulturaa : 'Federica Panicucci ha problemi di salute': arriva la secca smentita di un noto opinionista - - infoitcultura : Federica Panicucci: «Basta panchina, ora torno in campo. Amo il mio lavoro» - zazoomnews : Federica Panicucci svela il segreto del suo fisico perfetto: come fa? - #Federica #Panicucci #svela #segreto - zazoomblog : Federica Panicucci svela il segreto del suo fisico perfetto: come fa? - #Federica #Panicucci #svela #segreto… - sabfed : RT @SilviaZuccotti: Da leggere @fede_panicucci grazie @cmaffioletti -

Ultime Notizie dalla rete : “Federica Panicucci