Del Piero show | la frecciata a Bobo Vieri è sul… 5 maggio

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) “Il calcio? Non mi manca un po’, mi manca tanto. In Australia Mi sono divertito. È stato un salto nel vuoto, cambia completamente tutto. La mentalità è diversa, ad esempio loro in settimana avevano un giorno libero. Mi ero impuntato per aumentare le sedute, ma poi ho capito che le abitudini erano quelle e mi sono adeguato” sono le dichiarazioni di Alessandro Delin diretta Instagram con, come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’ interessanti indicazioni e aneddoti: “Inzaghi mi parlava dell’emozione dell’assist. Ma cosa ne sapeva Pippo? Lui però quando non segnava rosicava tantissimo, lo prendevo in giro quando facevo un gol di più”. Il siparietto tra Delsul 5. L’ex capitano bianconero stuzzica: “Ti ricordi quando ti ho detto di fare la ...