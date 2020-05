De Luca vuole chiudere il bis entro luglio. In autunno non basteranno battute e dirette (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ad oggi è quotato all’80 % di gradimento in Campania (sondaggio IlSole24ore): la missione è chiudere la partita per bis entro fino luglio. Il governatore sa bene che in autunno potrebbe cambiare tutto: i danni dell’emergenza del coronavirus cominceranno a mordere a settembre. E quel gradimento rischia di trasformarsi in un attimo in impopolarità. In rabbia sociale. Dunque, bisogna accelerare per votare a fine luglio e mettere in cassaforte la rielezione. A settembre si arriverà dopo una stagione balenare segnata da crisi e tensioni. A settembre la cassa integrazione sarà scaduta e molte aziende non riassumeranno più i lavoratori. A settembre il bonus per i professionisti non esisterà più. La pressione fiscale ... Leggi su anteprima24 Salvini contro De Luca : "Vergogna - non vuole in Campania altri italiani ma apre agli stranieri"

Salvini : "Non penalizziamo chi vuole tornare a Napoli da Milano. Conte e De Luca trovino accordo"

Coronavirus - De Luca a chi rivuole la movida da maggio : «Ma tu sei scemo o sei buono?». In Campania mascherina obbligatoria – Video (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della Regione Campania Vincenzo Dead oggi è quotato all’80 % di gradimento in Campania (sondaggio IlSole24ore): la missione èla partita per bisfino. Il governatore sa bene che inpotrebbe cambiare tutto: i danni dell’emergenza del coronavirus cominceranno a mordere a settembre. E quel gradimento rischia di trasformarsi in un attimo in impopolarità. In rabbia sociale. Dunque, bisogna accelerare per votare a finee mettere in cassaforte la rielezione. A settembre si arriverà dopo una stagione balenare segnata da crisi e tensioni. A settembre la cassa integrazione sarà scaduta e molte aziende non riassumeranno più i lavoratori. A settembre il bonus per i professionisti non esisterà più. La pressione fiscale ...

matteosalvinimi : Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri Italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo d… - LegaSalvini : SALVINI CONTRO DE LUCA: 'VERGOGNA, NON VUOLE IN CAMPANIA ALTRI ITALIANI MA APRE AGLI STRANIERI' - luca_dream : RT @StaseraItalia: 'Non si vuole fare quello che altri Stati fanno: disporre finanziamenti a fondo perduto, non creando nuovo debito ma mon… - EzioGiaenzo419 : RT @LegaSalvini: SALVINI CONTRO DE LUCA: 'VERGOGNA, NON VUOLE IN CAMPANIA ALTRI ITALIANI MA APRE AGLI STRANIERI' - gt_bolivar : 'Nessuno ammazzi Caino' Così titolerei il piccolo riassunto di Luca..... Perché ci vuole un attimo a essere conside… -