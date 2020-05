Bertolini | «Penso a un calcio riformato che dia spazio al professionismo femminile»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) Milena, ct dell’Italia, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera dello sviluppo delMilena, ct dell’Italia, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera delle lotte e dello sviluppo del. Le sue parole. RITORNO AL PASSATO – «È chiaro che lo scenario di un ritorno al passato, in una situazione di crisi economica, c’è, chi è più fragile rischia uno stop nel percorso di sviluppo. Siamo a un bivio fra declino o rinascimento e non vale solo per noi donne, ma per tutti. Voglio pensare positivo, non credo a un ritorno all’anno zero delperché quello che è stato fatto rimarrà». RIFORMA – «a un, che diaalalperché il nostrofa ...