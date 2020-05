Atletica | i record del mondo | 7’20″67 | Daniel Komen fa impazzire Rieti nel 1996

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) E’ il 1° settembre dele siamo adove si sta svolgendo il consueto meeting dileggera. Ai nastri di partenza gli atleti dei 3000 metri, tra i quali spicca il nome del keniano. La gara parte subito forte con il 20enne nativo di Mwen che rimane nel gruppo di testa. La strategia diappare abbastanza evidente sin da subito. La prima lepre Kipsang spinge in maniera forsennata passando agli 800 metri in 1’57”0, poco dopo entra in azione la seconda lepre Kosgei che transita al miglio in 3’54’’7. Tempi che lasciano sbalorditi i presenti. La vittoria della gara non è mai praticamente in discussione con il terzetto che prende il largo velocemente eche pian piano rimane da solo al comando. Il capolavoro, però, arriva nella seconda parte quando il keniano riesce a tenere un ritmo ...