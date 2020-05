Allarme Lombardia. Ora in circolazione 300mila a rischio "Subito i controlli" (Di domenica 3 maggio 2020) Francesca Angeli Un caso i familiari dei sospetti-Covid. Paradosso ripartenza: coinvolge di più il Nord e gli over 50 In Lombardia almeno 300mila persone sono venute a contatto con un positivo e dunque sono potenzialmente contagiose. E si tratta di una stima ottimistica. Che cosa succederà da domani quando la circolazione riprenderà anche se in modo controllato? La situazione si ripeterà identica in tutte le regioni con numeri diversi a seconda della diffusione dell'epidemia che ha colpito soprattutto il Nord: Lombardia appunto ma anche Emilia Romagna, Piemonte, Veneto. I dati analitici sulla popolazione che riprenderà l'attività rivelano che su 4,4 milioni di lavoratori la maggioranza ha più di 50 anni e si trova al Nord. Ecco il paradosso: torneranno a muoversi le persone più a rischio nelle aree più a rischio. ... Leggi su ilgiornale Allarme in Lombardia - 9 pazienti guariti sono risultati di nuovo positivi

