3 maggio 2009, la tripletta record di Milito nel derby di Genova (Di domenica 3 maggio 2020) Giornata da record quella di 11 anni fa per Diego Milito, nel derby disputato domenica 3 maggio 2009. Ecco un ricordo del match. Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 maggio 2020) Giornata daquella di 11 anni fa per Diego, neldisputato domenica 3. Ecco un ricordo del match.

Ultime Notizie dalla rete : maggio 2009 3 maggio 2009, la tripletta record di Milito nel derby di Genova Giornale di Sicilia Correva l’anno 2009: il Genoa trionfa nel derby grazie alla tripletta di Milito (Video)

Pianetagenoa1893.net ripropone alcuni derby trionfali per Genoa tratte da You Tube. Iniziamo con la tripletta "mistica" di Diego Milito n ...

