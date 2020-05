Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza scatterà lunedì 4 maggio la fase 2 per 4,4 milioni di lavoratori 22,7 milioni di essere ancora a casa ma in attività torneranno soprattutto gli over 50 rispetto ai giovani imprese nel nord Italia area più esposta dal contagio tra le regioni interessate ci sono Lombardia Emiliagna Piemonte Veneto e Marche dove il tasso di rientro oscilla intorno al 69% lunedì molti laboratori selezionati dal Ministero della Salute arriveranno i test sierologici comincerà l’indagine campionaria cui verranno sottoposti i primi 150 mila italiani presenti campione definito dai state INAIL Il commissario straordinario per l’emergenza domenica Arcuri i cittadini verranno contattati nei prossimi giorni verrà chiesto loro di sottoporsi al test in ...