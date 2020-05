Torpignattara | due pusher in manette dopo controlli antidroga

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020) Roma – Sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia, diretto da Giuseppe Amoruso, ad arrestare all’interno del parco Villa De Santis due spacciatori ed un ricercato per rapina. Gli investigatori, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’attivita’ di spaccio, hanno notato un romano di 47 anni che,aver raggiunto un’altra persona seduta su una panchina, riceveva da questa un pacchetto e si allontanava. Fermato dai poliziotti veniva controllato, e all’interno del pacchetto venivano trovati 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi e 290 euro in contanti. Fermato anche il secondo uomo, un peruviano di 68 anni. Nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 430 grammi di cocaina e 5,7 kg di hashish suddiviso in panetti, materiale vario per il confezionamento delle dosi e alcuni telefoni ...