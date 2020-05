Tennis | i migliori Under20 nella top200 del ranking Atp | Jannik Sinner il più giovane tra

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Nessuno come. Ilta altoatesino è il giocatore piùtra i primi cento delATP.è l’unico diciottenne in Top-100 ed attualmente occupa la posizione numero 73 della classifica mondiale. Una crescita esplosiva quella del ragazzo allenato da Riccardo Piatti, che purtroppo non ha potuto continuare la sua scalata in questi mesi a causa dello stop per il Coronavirus. Guardando agli Under 20 sicuramente il Canada è la nazione con leprospettive. Denis Shapovalov (16) e Felix Auger Aliassime (20) sono ormai dueti di fama già internazionale e che hanno ottenuto risultati molto importanti nel circuito. Da segnalare la presenza di soli sei Under 20 tra i primi cento del mondo, segnale di come sia difficile per unemergere immediatamente nel circuito mondiale e proprio per questo i progressi ...