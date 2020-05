Rabiot Juventus, un top club fa sul serio: cessione imminente? (Di sabato 2 maggio 2020) Rabiot Juventus – Adrien Rabiot è arrivato la scorsa estate alla corte di Sarri. Il centrocampista ex Psg adesso sembrerebbe non essere sicuro della permanenza alla Continassa, con la dirigenza che valuta il suo futuro. Un top club fa sul serio: contatti avviati, con il giocatore che vacilla essendo tentato da una nuova avventura. cessione all’orizzonte? Rabiot Juve: c’è il Manchester United Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da oltremanica il Manchester United sarebbe fortemente interessato a Rabiot. Il giocatore rappresenterebbe un’opportunità per la Juve di fare plusvalenza, in modo tale da incassare un tesoretto succoso per le operazioni in entrata. Leggi: Mercato Juventus, il difensore verso l’addio La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma le sirene britanniche potrebbero convincere il francese ad accettare ... Leggi su juvedipendenza Juventus ricorda Fortunato - gaffe Cuadrado : «Rabiot - sei tu» – FOTO

