Milan, sfida pronta a Inter e Roma per un attaccante francese: la situazione (Di sabato 2 maggio 2020) Anche il Milan si iscrive alla corsa per uno dei giocatori più seguiti delle ultime sessioni di mercato. Ma Florian Thauvin, nonostante gli Interessi di più squadre, è sempre rimasto al Marsiglia, anche a causa degli infortuni che spesso ne hanno bloccato sia l'impiego in campo che l'eventuale partenza. L'esterno offensivo francese ha però un contratto in scadenza 2021 che lo mette ai primi posti della lista dei papabili acquisti per la prossima stagione, nonostante le dichiarazioni che... Leggi su 90min Milan-Szoboszlai - profilo ideale per i rossoneri : conferma del giocatore - sfida a un'altra italiana

Milan e Lazio : sfida aperta per un ex calciatore dell'Inter

Calciomercato Milan - Rafinha low cost : è sfida alla Lazio (Di sabato 2 maggio 2020) Anche ilsi iscrive alla corsa per uno dei giocatori più seguiti delle ultime sessioni di mercato. Ma Florian Thauvin, nonostante gliessi di più squadre, è sempre rimasto al Marsiglia, anche a causa degli infortuni che spesso ne hanno bloccato sia l'impiego in campo che l'eventuale partenza. L'esterno offensivoha però un contratto in scadenza 2021 che lo mette ai primi posti della lista dei papabili acquisti per la prossima stagione, nonostante le dichiarazioni che...

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - E' sfida con #Inter e #Roma per #Thauvin: il punto - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Werner: '#BayernMonaco? Voglio una sfida all'estero' - #ACMilan #SempreMilan… - MilanWorldForum : Milan: sfida alla Roma per un difensore del Barça. Le news -) - atmilan1899 : #Milan-#Szoboszlai, profilo ideale per i rossoneri: conferma del giocatore, sfida a un'altra italiana - TempiRossoneri : #Leao: posso fare di più, credo nelle mie qualità. L'Italia era una nuova sfida per me, sono cresciuto molto. Darò… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sfida Milan, sfida pronta a Inter e Roma per un attaccante francese: la situazione 90min Milan, sfida pronta a Inter e Roma per un attaccante francese: la situazione

Anche il Milan si iscrive alla corsa per uno dei giocatori più seguiti delle ultime sessioni di mercato. Ma Florian Thauvin, nonostante gli interessi di più squadre, è sempre rimasto al Marsiglia, anc ...

Calciomercato Juventus, intrigo Aouar: sfida totale con il Psg

CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR PSG PELLEGRINI / Houssem Aouar è uno dei nomi in cima alla lista della spesa della Juventus. Il centrocampista classe 1998 in forza al Lione ha colpito particolarmente in ...

Anche il Milan si iscrive alla corsa per uno dei giocatori più seguiti delle ultime sessioni di mercato. Ma Florian Thauvin, nonostante gli interessi di più squadre, è sempre rimasto al Marsiglia, anc ...CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR PSG PELLEGRINI / Houssem Aouar è uno dei nomi in cima alla lista della spesa della Juventus. Il centrocampista classe 1998 in forza al Lione ha colpito particolarmente in ...