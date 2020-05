Madonna ai fan | «Anch’io contagiata dal coronavirus | ho gli anticorpi»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 maggio 2020) Madonna ne è convinta: è stata contagiata anche lei dal Covid-19. L’ha raccontato a fan e follower con un video in bianco e nero condiviso sul suo profilo Instagram: «Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata», ha detto la popstar. Lei e i figli sono in Portogallo, in quarantena, dallo scorso 16 marzo.