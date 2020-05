Fedez fa arrabbiare la Ferragni, prende le forbici e… (Video) (Di sabato 2 maggio 2020) Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo, naturalmente, insieme questo periodo di quarantena all’interno della loro grande casa. Complice il carattere molto aperto del cantante, gli scherzi sono davvero quotidiani. Non esiste giorno in cui la Ferragni non sia vittima di una delle sue trovate reagendo nelle maniere più svariate. Nelle ultime ore, però, Fedez l’ha fatta proprio molto grossa! Lo scherzo cui ha sottoposto la sua mogliettina, infatti, è uno di quelli a cui nessuna donna vorrebbe essere sottoposta. Uno scherzo che prende di mira la vanità di ogni donna e che riguarda i capelli. Prese un paio di forbici, il ragazzo si è avvicinato alla moglie e ha messo in atto il suo scherzo diabolico. Di cosa stiamo parlando? Vediamolo. Fedez, ciocca di capelli sospetta Fedez ha preparato lo scherzo nei minimi dettagli. Ha afferrato, come ... Leggi su kontrokultura Fedez fa arrabbiare Chiara Ferragni : “Cosa ottengo in cambio?”

- SanteLambrusch1 : @Fedez (so che principalmente sei un rapper, non ti arrabbiare) - dacchio : @rossistefano_tw @gros65 @Victrix777 @stanzaselvaggia Ma non vedi che Salv1ni ha fatto di ogni periodo solo del mar… - oceanecaltier : fedez che dice a leone che babbo natale non esiste sarò io con mia figlia quando mi farà arrabbiare

Fedez prende in giro Chiara Ferragni con uno 'speciale' video del buongiorno, lei sbotta: "Che ca**o vuoi?", ecco l'imperdibile siparietto della coppia.

Fedez: Maurizio Gasparri gli fa causa e lui sui social risponde così...

"Non so perché mi voglia fare causa" Maurizio Gasparri sul suo profilo Twitter ha così annunciato: "Sì, riprese le iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui". La ri ...

