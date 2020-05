Cinque ospedali e un elicottero Ma Luigi | 81enne di Nembro | ha vinto

erreelleci : Gli 'eroi' ora si credono DIO e decidono sulla vita delle persone (si potevano spostare in altri ospedali, ci sono… - federica_bosco : Lockdown parziale, tamponi solo a sintomatici, nessuna terapia pionieristica e ospedali dedicati con cinque livelli… - g4dsden : @SoniaLaVera @il non si muiore più di cancro e infarto a NY? Strano. E per 'invogliare gli ospedali, le spese per i… - casso_net : #allespertochiedo fase2: quando tornano ad una attività non solo emergenziale gli ospedali? sono in attesa di una o… - Affaritaliani : Neonati e Covid 19, il sostegno di Coree alle Pediatrie di cinque ospedali -

MOGLIANO VENETO - E’ costato caro a due bancarie residenti in un comune del Miranese, nel Veneziano, un pranzo a base di pesce in un ristorante pizzeria di Mogliano Veneto, e non tanto per il conto: 8 ...

La storia di Luigi Cortinovis, ottantunenne di Nembro, è una storia di speranza. Una di quelle che quando ci vengono raccontate fanno bene al cuore, soprattutto in un periodo così triste e drammatico.

