Spal: «No agli allenamenti senza il protocollo sanitario» (Di venerdì 1 maggio 2020) La Spal non riprenderà gli allenamenti nonostante l’ordinanza dell’Emilia Romagna. Le ultimissime notizie L’Emilia Romagna, con un’ordinanza, consentirà ai club di A di tornare ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi. Arriva la prima presa di posizione ufficiale: la Spal non ha intenzione di riaprire il centro sportivo, in attesa di una definizione del protocollo sanitario. Ecco il comunicato ufficiale del club estense. «Spal srl comunica che relativamente all’ordinanza emessa dalla presidenza regionale dell’Emilia-Romagna di giovedì 30 aprile l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A : Bologna - Parma - Sassuolo e SPAL : via agli allenamenti dal 4 maggio!

Cagliari - Nainggolan : «Spalletti per me è l'allenatore migliore. Su Conte…»

