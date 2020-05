Repubblica: calcio, la revisione del protocollo medico solleva nuovi dubbi (Di venerdì 1 maggio 2020) Il calcio italiano è ancora alla ricerca di cosa fare per questo finale di stagione. Come riporta oggi Repubblica i toni si sono smorzati, ma nessuna decisione definitiva è stata presa Per ora, mentre la revisione del protocollo medico per la ripresa sembra seminare nuovi dubbi (un calciatore che scatta dovrebbe restare a 15 metri dal compagno o dall’avversario più vicino), il tema è la tregua tra il ministro dello sport Spadafora e la Lega di A. «Se Figc e commissione tecnico-scientifica del governo troveranno l’intesa sul protocollo, gli allenamenti riprenderanno. Altrimenti ci assumeremo noi la responsabilità di chiudere il campionato», ha detto Spadafora, dopo l’invito alla conciliazione del premier Conte. La Lega ha risposto con una nota al miele. Il fatto che sia il governo a decretare l’eventuale stop ... Leggi su ilnapolista Repubblica : come farà il calcio a trovare tamponi per tutti i tesserati?

Cellino a Repubblica : “Ho il coronavirus. Il calcio smetta di pensare solo a riprendere”

Repubblica : gli esodati del calcio - i 150 giocatori con contratti e prestiti che scadono il 30 giugno (Di venerdì 1 maggio 2020) Ilitaliano è ancora alla ricerca di cosa fare per questo finale di stagione. Come riporta oggii toni si sono smorzati, ma nessuna decisione definitiva è stata presa Per ora, mentre ladelper la ripresa sembra seminare(un calciatore che scatta dovrebbe restare a 15 metri dal compagno o dall’avversario più vicino), il tema è la tregua tra il ministro dello sport Spadafora e la Lega di A. «Se Figc e commissione tecnico-scientifica del governo troveranno l’intesa sul, gli allenamenti riprenderanno. Altrimenti ci assumeremo noi la responsabilità di chiudere il campionato», ha detto Spadafora, dopo l’invito alla conciliazione del premier Conte. La Lega ha risposto con una nota al miele. Il fatto che sia il governo a decretare l’eventuale stop ...

napolista : Repubblica: #calcio, la revisione del protocollo medico solleva nuovi dubbi Dalle nuove indicazioni per la ripresa… - fnpiacenza : Spadafora: 'Se non passa il protocollo Figc, il Governo chiuderà il calcio'. Dal Pino: 'Parole che … - repubblica : Francia, la Lega dà i verdetti: Psg campione, Lione fuori dalle coppe [aggiornamento delle 21:06] - SportRepubblica : Icardi, schiaffo al passato: il 'like' al messaggio anti Inter - repubblica : La Germania stringe i tempi: via a tamponi sui giocatori di Bundes e Zweite [aggiornamento delle 18:31] -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica calcio Calcio femminile, il piano per il futuro: stop alle discriminazioni La Repubblica Segretario generale ECA: "Società in condizioni critiche, il calcio deve ripartire"

Dalle colonne del quotidiano La Repubblica e di Calcio e Finanza arrivano alcune dichiarazioni di Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (l’associazione dei club europei) in merito alla situa ...

Diego e Pelé nel "Mondo di Mura"

Ventinove aprile 1990. Sono passati trent'anni dall'ultimo scudetto. Il Napoli l'ha dimenticato, i suoi tifosi no, meno che mai gli amici del Graffio. Giro volentieri un articolo scritto per Repubblic ...

Dalle colonne del quotidiano La Repubblica e di Calcio e Finanza arrivano alcune dichiarazioni di Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (l’associazione dei club europei) in merito alla situa ...Ventinove aprile 1990. Sono passati trent'anni dall'ultimo scudetto. Il Napoli l'ha dimenticato, i suoi tifosi no, meno che mai gli amici del Graffio. Giro volentieri un articolo scritto per Repubblic ...