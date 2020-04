Posti segnati | tutti in fila e in sicurezza Trenord detta le regole per lunedì

(Di venerdì 1 maggio 2020) Per l’assetto del nuovo servizio è questione di ore: la proposta diè ancora al vaglio dei tecnici della Regione. Nell’attesa del via libera,ha messo nero su bianco tutte le misure per garantire un viaggio inda lunedì.

don__calisto : @vPone se non fosse per il covid sarei già lì ma abbiamo tutte le estati davanti a noi segnati i posti dove portarm… - rep_parma : Fase due sui bus, Tep: capienza ridotta, posti segnati e corse di supporto [aggiornamento delle 21:36] - SchiroTheBabe : RT @rep_parma: Fase due sui bus, Tep: capienza ridotta, posti segnati e corse di supporto [aggiornamento delle 17:56] - cibe68 : Fase due sui bus, Tep: capienza ridotta, posti segnati e corse di supporto - rep_parma : Fase due sui bus, Tep: capienza ridotta, posti segnati e corse di supporto [aggiornamento delle 17:56] -

Ultime Notizie dalla rete : Posti segnati

L'Eco di Bergamo

Per l’assetto del nuovo servizio è questione di ore: la proposta di Trenord è ancora al vaglio dei tecnici della Regione. Nell’attesa del via libera, Trenord ha messo nero su bianco tutte le misure ...Sono state pubblicate le graduatorie per l’ammissione ai servizi per l’infanzia. Il settore Servizi educativi ha predisposto le graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 per i nidi d’Infanzia e serv ...