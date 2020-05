Palestre, ecco quando riaprono. La data pensata dal governo nella fase 2 (Di venerdì 1 maggio 2020) fase 2 con ancora molti dubbi per le Palestre. Difficile collocare un orizzonte temporale per la nuova apertura dei centri fitness. Sui social, la protesta delle attività cresce. Il gruppo ‘riapriamo le Palestre’ , ha superato i 10mila iscritti. Dubbi sulla riapertura e sulla tenuta economica delle imprese che, a oggi, ancora non hanno fissata una data di riapertura. Un’indicazione, tuttavia, è arrivata ieri mattina dal ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, che ai microfoni di Omnibus su La7 ha annunciato: “Stiamo lavorando ad un protocollo per la riapertura delle Palestre, dei centri danza e di tutti i centri sportivi del territorio, lo sottoporremo quanto prima al Comitato tecnico-scientifico, perché a maggio vorrei tanto che riaprissero in sicurezza anche questi altri centri, insieme ovviamente a tutti gli sport di squadra, al calcio ... Leggi su caffeinamagazine Fase 2 - arriva il piano del governo : ecco quando riapriranno le palestre

