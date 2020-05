Il Primo Maggio di Conte | “Chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti”

(Di venerdì 1 maggio 2020) Con un post, il presidente del Consiglio celebra la Festa dei lavoratori e risponde a un barbiere: «Attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca»

Quirinale : #1maggio #Mattarella: Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani. Non… - MetaErmal : Buon primo maggio a tutti. ?? - matteosalvinimi : Sfruttamento, schiavitù, immigrazione clandestina. Buon Primo Maggio... - combatsespoir : RT @mirianagrassi1: @diconodioggi Adesso parliamo della pioggia. La pioggia il primo di maggio. Pioggia fuori stagione. Per questo benedet… - FavaliLaura : RT @aidalaverdadera: Il primo maggio è quel giorno in cui è importante ricordarvi una cosa: Lily Rhodes Van Der Woodsen Bass Humphrey Van D… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Maggio

PUGLIA – Dopo quasi due mesi, permangono i divieti di spostamento, a meno che non si rientri nelle centinaia di pescatori improvvisati, convertiti alla canna da pesca e alla muta sulla “strada di Dama ...Città presidiata dalle forze dell'ordine per evitare gite fuori porta e assembramenti VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 7 commenti Stampa Primo maggio blindato a Palermo, in attesa della Fase 2 che ...