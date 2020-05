Il pane goloso con la frutta secca, la ricetta di Fulvio Marino in diretta per voi (Di venerdì 1 maggio 2020) Un’altra incredibile ricetta di Fulvio Marino in diretta su Instagram ed è il pane con la frutta secca. Fette di pane goloso con la frutta secca che abbiamo in casa e che preferiamo ed è un pane che si conserva bene per più giorni. Inoltre, Fulvio Marino suggerisce anche di biscottare le fette per avere proprio le buonissime fette biscottate. Ancora una ricetta da non perdere tra le ricette Instagram di questo periodo. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al profilo Instagram di Marino per scoprire tutti i consigli. RICETTE INSTAGRAM – LA ricetta DEL pane CON LA frutta secca DI Fulvio Marino Ingredienti: 500 g di farina buratto tipo 2, 300 g di acqua, 250 g di lievito madre (potete usare l’esubero di pasta madre che non avete rinfrescato), 12 g di sale, 600 g di frutta secca (prugne, albicocche, noci, fichi, uvetta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 maggio 2020) Un’altra incredibilediinsu Instagram ed è ilcon la. Fette dicon lache abbiamo in casa e che preferiamo ed è unche si conserva bene per più giorni. Inoltre,suggerisce anche di biscottare le fette per avere proprio le buonissime fette biscottate. Ancora unada non perdere tra le ricette Instagram di questo periodo. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al profilo Instagram diper scoprire tutti i consigli. RICETTE INSTAGRAM – LADELCON LADIIngredienti: 500 g di farina buratto tipo 2, 300 g di acqua, 250 g di lievito madre (potete usare l’esubero di pasta madre che non avete rinfrescato), 12 g di sale, 600 g di(prugne, albicocche, noci, fichi, uvetta, ...

