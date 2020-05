"Il musicista non è un valido lavoro". E il cantante viene multato - (Di venerdì 1 maggio 2020) Alessandro Zoppo Dimitri Reale, batterista e voce della band lanciata da "Italia's Got Talent", è stato multato dai carabinieri: "I video sul telefono non sono bastati a convincerli" Le persone che violano le misure di contenimento attuate dal governo Conte per limitare l'epidemia di Coronavirus sono soggette a multe salatissime. Le stangate inflitte dalle forze dell'ordine arrivano fino ad un massimo di 280 euro. In Romagna in particolare i controlli sono serrati. Lo sa bene Dimitri Reali, il batterista e cantante dei Ponzio Pilates, il gruppo-rivelazione dell'ultima edizione di Italia's Got Talent con il brano Vongole. Il drummer della band di Igea Marina è stato multato dai Carabinieri perché ha violato l'isolamento domestico per recuperare i suoi strumenti. L'episodio è stato ricostruito dal musicista romagnolo sui social. Reali ha postato una ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Ponzio Pilates : “Fare il musicista è hobby e non lavoro”

Ultime Notizie dalla rete : musicista non "Il musicista non è un lavoro valido". E scatta la multa Livingcesenatico Gente di spettacolo «senza diritti» «Noi in piazza perché lasciati soli»

La protesta dei lavoratori dello spettacolo è andata in scena in piazza Loggia in primo maggio alle 15 (non senza identificazione da parte delle forze dell’ordine pare per i tempi prolungati). Nel men ...

Al via una nuova collaborazione tra AFIJ, Associazione Fotografi Italiani di Jazz e la nostra testata. Intervista a Pino Ninfa

La bellezza del Jazz risiede nelle sue infinite forme e sfaccettature e noi di A Proposito di Jazz lo sappiamo bene, essendo sempre a caccia delle emozioni e delle suggestioni che questa musica è capa ...

