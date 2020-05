GTS RAIL, tre nuovi locomotori per potenziamento servizi cargo (Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) – nuovi arrivi in casa GTS RAIL. Battezzate “Penelope”, “Muvt” e “Galileo”, sono le 3 nuove locomotive Siemens Vectron 191 pronte a sostenere il trasporto intermodale ferroviario delle merci. GTS RAIL non si ferma di fronte all’emergenza del Covid-19, ma aumenta i propri volumi di offerta e riparte con gli investimenti. Le nuove motrici, del valore di 9 milioni di euro, verranno impiegate per ampliare l’offerta di trazione in Italia. L’accordo, inoltre, prevede l’affidamento della manutenzione a Siemens che verrà svolta nell’OMR (Officina Manutenzione Rotabili) di Bari della GTS RAIL. “Il trasporto intermodale su rotaia e la logistica – dichiara Alessio Muciaccia, CEO dell’azienda di Bari – hanno dimostrato una valenza strategica durante la pandemia, con la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) –arrivi in casa GTS. Battezzate “Penelope”, “Muvt” e “Galileo”, sono le 3 nuove locomotive Siemens Vectron 191 pronte a sostenere il trasporto intermodale ferroviario delle merci. GTSnon si ferma di fronte all’emergenza del Covid-19, ma aumenta i propri volumi di offerta e riparte con gli investimenti. Le nuove motrici, del valore di 9 milioni di euro, verranno impiegate per ampliare l’offerta di trazione in Italia. L’accordo, inoltre, prevede l’affidamento della manutenzione a Siemens che verrà svolta nell’OMR (Officina Manutenzione Rotabili) di Bari della GTS. “Il trasporto intermodale su rotaia e la logistica – dichiara Alessio Muciaccia, CEO dell’azienda di Bari – hanno dimostrato una valenza strategica durante la pandemia, con la ...

