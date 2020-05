Gli smartphone migliori per fare le videochiamate e le dirette (Di venerdì 1 maggio 2020) In questo periodo di permanenza forzata a casa per via del Covid-19, le videochiamate singole e di gruppo hanno sostanzialmente sostituito gli incontri di persona sia per scopi lavorativi sia per motivi sociali. Così come nella quotidianità precedente – e soprattutto per questioni professionali – è sempre buona regola mostrarsi al proprio meglio scegliendo con cura abbigliamento e anche dando l’importanza necessaria allo sfondo (magari cambiandolo virtualmente) e all’illuminazione. Stesso discorso vale anche per le dirette e live streaming. Ci sarà però sempre una parte che dipende necessariamente dall’hardware, ossia il sensore fotografico. Visto che buona parte delle persone utilizza lo smartphone per le videochiamate, quali sono i modelli migliori da scegliere per non sembrare orrendi nei live e nelle chat video? ... Leggi su wired Miglior smartphone maggio 2020 - i modelli in offerta

Miglior smartphone da comprare | Maggio 2020

