Elisabetta Gregoraci teme per il figlio: "Nathan ha paura di uscire. Non è facile" - (Di venerdì 1 maggio 2020) Novella Toloni Le parole pubblicate sui social network dalla Gregoraci hanno svelato un aspetto privato della sua vita familiare. Paure comuni a tanti altri genitori che sono preoccupati per il lungo isolamento sociale dei loro figli In questo lungo periodo di distanziamento sociale a soffrire di più l'isolamento sembrano essere i bambini. Sono tanti i padri e le madri preoccupati per l’effetto che la quarantena avrà sui loro figli e tra loro c’è anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese non ha nascosto i suoi timori di madre, pubblicando uno scatto della prima uscita con Nathan Falco, dopo oltre due mesi di isolamento. Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo la sua quarantena insieme al figlio Nathan Falco e all'ex compagno Flavio Briatore a Montecarlo, in Costa Azzurra. La showgirl calabrese, fino a oggi, si è mostrata ... Leggi su ilgiornale Elisabetta Gregoraci - si confessa “è stato un colpo durissimo”

Elisabetta Gregoraci Instagram pazzesca - top corto e minigonna : «Eleganza straordinaria»

Elisabetta Gregoraci disperata : un duro colpo per lei! (Di venerdì 1 maggio 2020) Novella Toloni Le parole pubblicate sui social network dallahanno svelato un aspetto privato della sua vita familiare. Paure comuni a tanti altri genitori che sono preoccupati per il lungo isolamento sociale dei loro figli In questo lungo periodo di distanziamento sociale a soffrire di più l'isolamento sembrano essere i bambini. Sono tanti i padri e le madri preoccupati per l’effetto che la quarantena avrà sui loro figli e tra loro c’; anche. La showgirl calabrese non ha nascosto i suoi timori di madre, pubblicando uno scatto della prima uscita conFalco, dopo oltre due mesi di isolamento.sta trascorrendo la sua quarantena insieme alFalco e all'ex compagno Flavio Briatore a Montecarlo, in Costa Azzurra. La showgirl calabrese, fino a oggi, si; mostrata ...

Italia_Notizie : Elisabetta Gregoraci teme per il figlio: 'Nathan ha paura di uscire. Non è facile' - publish70628725 : Elisabetta Gregoraci teme per il figlio: “Nathan ha paura di uscire. Non è facile” - GiovanniPisati : @dario_head Lasciamo stare che è libero... - KontroKulturaa : Elisabetta Gregoraci, si confessa 'è stato un colpo durissimo' - - zazoomnews : Elisabetta Gregoraci Instagram pazzesca top corto e minigonna: «Eleganza straordinaria» - #Elisabetta #Gregoraci… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci teme per il figlio: "Nathan ha paura di uscire. Non è facile" ilGiornale.it Elisabetta Gregoraci teme per il figlio: "Nathan ha paura di uscire. Non è facile"

In questo lungo periodo di distanziamento sociale a soffrire di più l'isolamento sembrano essere i bambini. Sono tanti i padri e le madri preoccupati per l'effetto che la quarantena avrà sui loro figl ...

Flavio Briatore svela come sta educando suo figlio Nathan Falco

Flavio Briatore ha parlato del rapporto con suo figlio Nathan Falco, svelando degli importanti e inattesi retroscena. Ecco che cosa ha detto. Flavio Briatore è senza alcun dubbio da sempre uno dei per ...

In questo lungo periodo di distanziamento sociale a soffrire di più l'isolamento sembrano essere i bambini. Sono tanti i padri e le madri preoccupati per l'effetto che la quarantena avrà sui loro figl ...Flavio Briatore ha parlato del rapporto con suo figlio Nathan Falco, svelando degli importanti e inattesi retroscena. Ecco che cosa ha detto. Flavio Briatore è senza alcun dubbio da sempre uno dei per ...