Covid-19 a Bari | lungomare preso d’assalto | tanti cittadini in giro | chi in bici | chi a

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ildistamattina, come mostra la foto di Luca Turi, è statod’assalto. Per alcuni baresi l’emergenza-19 è già finita. Diverse le persone che stanno passeggiando tranquillamente sule si fermano a parlare con altre anche senza usare le tanto “odiate” mascherine. Una situazione paradossale che preannuncia una situazione che diventerà sempre forse più pericolosa con il passare dei giorni. Dobbiamo imparare a convivere con il virus e imporssimo che non ci siano assembramenti in città e che si utilizzi la mascherina. Immagini così danno la sensazione che questi 50 giorni di lockdown non sono serviti a nulla.