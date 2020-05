“Cosa sarà”, un festival online (Di venerdì 1 maggio 2020) Inizia da lunedì una serie di incontri prodotta da "Pensavo Peccioli" e coordinata da Luca Sofri Leggi su ilpost (Di venerdì 1 maggio 2020) Inizia da lunedì una serie di incontri prodotta da "Pensavo Peccioli" e coordinata da Luca Sofri

team_world : Oggi #27aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto relativo alla #Fase2. ? SCOPRI cosa è cons… - Alabamaglam : Ok credo di avere un problema. Abito all’ultimo piano di un condominio, sopra di me c’è il tetto. Da un’ora arrivan… - PensavoPeccioli : Dal 4 maggio la kermesse on line COSA SARÀ Storie, desideri e previsioni sull’autunno che ci aspetta Una serie di i… - lovespmh : se noi pensavamo che all night e blue flame sarebbero stati IL comeback degli astro, non voglio immaginare cosa sarà knock - FioriFlavio : RT @OrioliPaolo: 1° Maggio 2019 a Bologna Tanto sole e tanti lavoratori, tutti insieme per festeggiare e per fare sentire la propria voce… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cosa sarà” Zaia "Non è tutto finito, il rischio di nuovi focolai esiste" AGI - Agenzia Italia