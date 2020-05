Calciomercato Napoli | Dries Mertens piace a Monaco | Chelsea e Newcastle

Leggi su calciomercato.napoli

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il futuro dirimane sempre e perennemente in bilico. Anche FcInterNews.it fa il punto sulla situazione del belga del, cercato con forza dai nerazzurri che mettono sul piatto un biennale da 6 milioni annui più bonus. Una proposta che intriga l’attaccante, molto orientato verso l’opzione nerazzurra. Aurelio De Laurentiis vuole stanare le reali intenzioni del giocatore di fronte alla tifoseria: se sarà addio, non sarà per volontà del, bensì per scelta e decisione dello stesso. Non è la prima volta che il presidente si comporta in questo modo.rimangono affacciati alla finestra. I Magpies sono pronti a formulare una ricca offerta forti del cambio di proprietà, ma così come il(biennale da 7 milioni netti a stagione) non solleticano il calciatore. ...