1 maggio, tra profitto e salute dovrebbe prevalere la seconda. Ma in Italia non è detto finisca così (Di venerdì 1 maggio 2020) In occasione di questo primo maggio molto particolare, senza manifestazioni e senza concerti, occorre chiedersi se saranno ancora una volta i lavoratori a salvare l’Italia, bloccata dall’irruzione assassina del Covid in un Paese disastrato dal punto di vista sociale e sanitario. In effetti, mentre padroni, padroncini e alti prelati, affiancati da politici impresentabili e disperati per il loro crollo infinito nei sondaggi, spingono irresponsabilmente verso la riapertura di tutto e subito, sono i lavoratori che, dall’inizio del lockdown, hanno chiesto con forza la chiusura delle produzioni non essenziali e l’adozione di misure di sicurezza efficaci. Il conflitto tra profitto e salute dovrebbe risolversi, in un Paese civile, a favore della seconda, ma non è detto che in Italia vada a finire così. Come ripetutamente ammonito da medici e scienziati si ... Leggi su ilfattoquotidiano Estrazione Million Day 1 maggio 2020 : i numeri online

Estrazione Million Day 1 maggio 2020 : diretta oggi numeri

Million Day estrazione stasera 1 maggio verifica schedina e numeri (Di venerdì 1 maggio 2020) In occasione di questo primomolto particolare, senza manifestazioni e senza concerti, occorre chiedersi se saranno ancora una volta i lavoratori a salvare l’, bloccata dall’irruzione assassina del Covid in un Paese disastrato dal punto di vista sociale e sanitario. In effetti, mentre padroni, padroncini e alti prelati, affiancati da politici impresentabili e disperati per il loro crollo infinito nei sondaggi, spingono irresponsabilmente verso la riapertura di tutto e subito, sono i lavoratori che, dall’inizio del lockdown, hanno chiesto con forza la chiusura delle produzioni non essenziali e l’adozione di misure di sicurezza efficaci. Il conflitto trarisolversi, in un Paese civile, a favore della, ma non èche invada a finire così. Come ripetutamente ammonito da medici e scienziati si ...

fattoquotidiano : Primo maggio, Mattarella: “Ripresa graduale, non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istitu… - sole24ore : Coronavirus, dal 4 maggio spostamenti tra regioni anche per tornare al domicilio o alla residenza: si teme nuovo es… - Linkiesta : In questo #PrimoMaggio la politica si deve ricordare delle donne. Considerate personale intermittente, si chiamano… - RositaRandi : RT @giamma71: - rossizzo : RT @aidalaverdadera: Il primo maggio è quel giorno in cui è importante ricordarvi una cosa: Lily Rhodes Van Der Woodsen Bass Humphrey Van D… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio tra Meteo. 1 MAGGIO tra SOLE e LOCALI ROVESCI, qui tutti i dettagli 3bmeteo Coronavirus, bollettino 1 maggio: calano ancora terapie intensive e ricoverati con sintomi

1 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una ...

Salta anche il 1 maggio, Coldiretti: riaprire Agriturismi, crack da quasi 2 miliardi

Occorre far riaprire subito i 24mila agriturismi italiani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’ap ...

1 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una ...Occorre far riaprire subito i 24mila agriturismi italiani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’ap ...