1° maggio, Conte: “Lavoro messo a dura prova, chiedo scusa per i ritardi delle indennità” (Di venerdì 1 maggio 2020) Governo Conte news. “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte che poi ammette i ritardi nell’erogazione di alcuni contributi di sostegno al reddito e chiede scusa. “chiedo scusa – scrive il premier – a nome del Governo. E vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto”. E promette di ascoltare la voce dei cittadini perché, dice, “non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l’azione del Governo. Credo sia l’unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio”. (segue dopo la foto) >> Conte sulla fase 2: “Con riapertura totale ... Leggi su urbanpost 1 maggio - Conte : ‘Mondo del lavoro a dura prova. Lo Stato non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia come questa’

