Via libera del Senato al def e allo scostamento di bilancio (Di giovedì 30 aprile 2020) Voto in Senato sul def e sullo scostamento di bilancio. Palazzo Madama ha dato il via libera alle due misure. ROMA – Si è concluso con esito positivo il voto in Senato sul def e sullo scostamento di bilancio. Dopo il sì della Camera, è arrivato anche quello di Palazzo Madama con le due misure che presto saranno utilizzate per il cosiddetto decreto di aprile. La votazione è avvenuta poco prima dell’informativa del premier Conte con le polemiche che non sono mancate. Voto al Senato sul Def e sullo scostamento di bilancio Via libera al Def e allo scostamento di bilancio da parte del Senato. Il ricorso a 55 miliardi di euro nel 2020 è stato sostenuto all’unanimità dall’Aula con 276 voti a favore e un solo contrario. Le opposizioni hanno ribadito il proprio sì a questa misura per cercare di aiutare ... Leggi su newsmondo Coronavirus - in Portogallo via libera al campionato. Ripresa a fine mese

Portogallo - via libera all'attività all'aperto : entro fine maggio ripartirà il campionato

Calcio - Bundesliga 2020 : Angela Merkel non dà il via libera - decisione rinviata al 6 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Voto insul def e sullodi. Palazzo Madama ha dato il viaalle due misure. ROMA – Si è concluso con esito positivo il voto insul def e sullodi. Dopo il sì della Camera, è arrivato anche quello di Palazzo Madama con le due misure che presto saranno utilizzate per il cosiddetto decreto di aprile. La votazione è avvenuta poco prima dell’informativa del premier Conte con le polemiche che non sono mancate. Voto alsul Def e sullodiViaal Def edida parte del. Il ricorso a 55 miliardi di euro nel 2020 è stato sostenuto all’unanimità dall’Aula con 276 voti a favore e un solo contrario. Le opposizioni hanno ribadito il proprio sì a questa misura per cercare di aiutare ...

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Da domani via libera a passeggiate all'aria aperta e all'utilizzo della bici all'interno del… - davidefaraone : La legge che colpì la mafia al cuore porta ancora il suo nome, così come il sogno di una Sicilia libera. 38 anni fa… - Corriere : Toscana, dal 1 maggio sì alle passeggiate a piedi e in bici (in famiglia e nel proprio Comune) - blvackcaat : RT @demalaleche7: Per il 4 maggio quasi tutti i posti treni da Milano verso il Sud sono esauriti. È stato inutile specificare che non era u… - FrancoStanco3 : RT @GiancarloDeRisi: La governatrice Santelli: la gente deve lavorare : 'Non credo che riesplodano i contagi al bar per due due tavoli all’… -