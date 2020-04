Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari insinua un dubbio su Gemma (Di giovedì 30 aprile 2020) anticipazioni Uomini e Donne: un gesto di Gemma fa infuriare Tina Cipollari Scontri, accuse e addii saranno al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Tina Cipollari saranno protagoniste di nuovi battibecchi e al centro della puntata del giovedì ci sarà anche Giovanna Abate. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Gemma Galgani continuerà a conoscere i suoi spasimanti attraverso le parole. La dama di Torino sarà positivamente colpita da un nuovo corteggiatore che dichiarerà di avere 26 anni. Il ragazzo confesserà di essere un uomo di altri tempi e per questo vorrebbe accanto a lui una persona come Gemma. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne sarà molto colpita e le parole del corteggiatore la incuriosiranno al punto di voler proseguire la conoscenza. Tina Cipollari non perderà occasione ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - Sammy gravemente insultato - lui si vendica : “Ora faccio inca… un po’ di persone” (FOTO)

Gemma Galgani - le difficoltà di questa nuova versione di Uomini e donne non finiscono qui

