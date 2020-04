Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione scontro tra governo e regioni sulla base 2 la Calabria dispone la riapertura oggi di bar e ristoranti con tavoli all’aperto ordinanza che l’esecutivo sia presterebbe a diffidare poiché contrario al dpcm in vigore fino al 3 maggio chi entrerà in Basilicata invece dovrà fare il tampone ha stabilito il governatore Barbie oggi attesa per l’informativa di contemperamento con la lega che da ieri sera occupa le aule di camera e senato in protesta per le mancate risposte del governo gli esami di maturità si terranno dal 17 giugno con 60 crediti al curriculum solo 40 all’ora le slitte maggio il decreto aprire il provvedimento prevede 13 miliardi per gli ammortizzatori sociali al 39 settimane ...