Roma, Pastore attacca: «Perché non possiamo allenarci?» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il trequartista della Roma Pastore ha espresso le sue considerazioni in merito alla ripresa degli allenamenti Javier Pastore ha parlato della ripresa di allenamenti e campionato: «Sappiamo che a Trigoria hanno fatto i lavori per garantire la nostra sicurezza e di tutti coloro che si allenano nel centro sportivo. possiamo uscire al parco, ma non abbiamo bisogno di quello o di una strada; serve un campo adatto alle nostre condizioni. Perché possono riprendere gli sport individuali e noi non possiamo?». «Rispettiamo le regole come abbiamo fatto fino ad adesso. È un po’ assurdo: potremmo dividerci nell’arco della giornata, allenarci singolarmente nel centro sportivo e farlo in sicurezza. La Roma è stata chiara: la salute prima di tutto. Ci hanno messo in condizione di farlo. È assurdo che dobbiamo aspettare due settimane per ... Leggi su calcionews24 Milan-Roma 1-2 : Ibra si camuffa e Donnarumma segna di mano - ma la scena è tutta per il pastore tedesco. Arbitro - ma Doveri?

