Record di guariti, sono più del doppio dei nuovi casi (Di giovedì 30 aprile 2020) Sale a 205.463 il numero di casi totali di coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia, +1.872 rispetto a ieri (quando l'incremento era stato di 2.086). Dato particolarmente incoraggiante in virtù dei tamponi eseguiti, 68.456, Record assoluto, con il tasso positivi/tamponi che scende al 2,7%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. In calo i decessi, 285 oggi contro i 323 di ieri, per un totale di 27.967 vittime. Ma soprattutto nuovo Record di guariti, oggi ben 4.693, più del doppio dei nuovi casi, che porta il totale a 75.945. Per effetto di questi dati il numero delle persone attualmente positive cala in maniera più sostanziale: -3.106 (ieri -548), per un totale che scende a 101.551. Di questi, a conferma del costante calo della pressione sugli ospedali, 18.149 sono ricoverati (-1.061 su ieri) e 1.694 sono in ... Leggi su agi Record di guariti dal coronavirus in Italia - quasi 5 mila in 24 ore

Record di guariti e dimessi - quasi 5mila nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri e dei nuovi positivi. Richeldi (Cts) : “Negli ultimi 15 giorni dimezzato il numero di decessi”

Coronavirus - tutti i numeri di oggi : record di guariti - 4.693 in un giorno (Di giovedì 30 aprile 2020) Sale a 205.463 il numero ditotali di coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia, +1.872 rispetto a ieri (quando l'incremento era stato di 2.086). Dato particolarmente incoraggiante in virtù dei tamponi eseguiti, 68.456,assoluto, con il tasso positivi/tamponi che scende al 2,7%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. In calo i decessi, 285 oggi contro i 323 di ieri, per un totale di 27.967 vittime. Ma soprattutto nuovodi, oggi ben 4.693, più deldei, che porta il totale a 75.945. Per effetto di questi dati il numero delle persone attualmente positive cala in maniera più sostanziale: -3.106 (ieri -548), per un totale che scende a 101.551. Di questi, a conferma del costante calo della pressione sugli ospedali, 18.149ricoverati (-1.061 su ieri) e 1.694in ...

repubblica : ?? Coronavirus, il bilancio del 30 aprile: record di guariti, oltre 4600. I morti scendono sotto i 300 - SkyTG24 : Oggi è stato registrato il record di guariti. I dati aggiornati sul #coronavirus in Italia ??… - TgLa7 : #ProtezioneCivile: Sono 75.945 i guariti dal #coronavirus in #Italia, con un incremento record di 4.693 rispetto a… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: record di guariti e di malati in un solo giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. #ANSA… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI: NUOVO RECORD DI GUARITI, 4693 IN 24 ORE! -