Protezione civile, stop al punto delle 18. Nelle ultime 24 ore 285 morti (Di giovedì 30 aprile 2020) Quella di oggi sarà l’ultima conferenza stampa della Protezione civile. Da domani in poi non ci saranno più dirette, nemmeno bisettimanali, come è stato nell’ultimo mese. Solo bollettini emessi alle 18 sull’andamento del contagio. I dati di oggi dicono che i positivi, in Italia, sono 205.463 con 1.872 casi in più. Gli attualmente positivi sono 101.551, con un consistente decremento: -3.106. Un risultato dovuto all’alto numero di guariti: +4.693. I guariti complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 75.945. Un numero record, non se ne erano mai registrati tanti finora. Notevolmente ridotto il numero dei morti. Sono 285 i cittadini italiani deceduti Nelle ultime 24 ore. Ieri erano 323. Le vittime del virus in Italia ammontano complessivamente a 27.967. In Campania i nuovi casi sono 13 (ieri erano stati 30). Nella nostra ... Leggi su ilnapolista Covid-19 Italia - il punto delle 18 chiude i battenti : oggi l'ultima conferenza stampa della Protezione civile

Borrelli - oggi l'ultima conferenza : addio definitivo al bollettino con il capo della Protezione civile

Mov5Stelle : Con il #CuraItalia abbiamo incrementato il Fondo sanitario nazionale e i fondi per la Protezione Civile per un tota… - ComuneMI : Al via un progetto sperimentale per consegnare mascherine chirurgiche direttamente al domicilio delle famiglie. Le… - Agenzia_Ansa : La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di… - AdrianaSpappa : RT @marcodifonzo: Borrelli: Quella di oggi e' l'ultima conferenza stampa della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus - vvoxonline : #Coronavirus in #Italia, #Borrelli: «Record assoluto di guariti» >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile L’Ordine Chirurghi e Odontoiatri di Savona denuncia la Protezione Civile: “Migliaia di morti per mancanza Dpi” IVG.it Protezione Civile: ancora 285 decessi, ma record di guariti

Coronavirus: da lunedì distribuzione gratuita di 100mila mascherine alle famiglie di Monza

