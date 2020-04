“Proprio non lo capisco…”. Mes, Berlusconi contro Salvini e Meloni (Di giovedì 30 aprile 2020) ‘Sulla fase due il governo Conte mia appare confuso. Sta prendendo decisioni importanti da solo senza prima discuterle e approfondirle in Parlamento ”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a ‘Mattino Cinque’, su Canale 5. Sull’iniziativa della Lega di ‘presidiare’ il Parlamento: ”Salvini? Noi operiamo in maniera diversa, usiamo dei metodi e un linguaggio diversi a quelli dei nostri alleati. D’altronde, noi siamo una coalizione, non un partito unico”. E sulla divergenza di vedute in tema di Mes: “Noi siamo una coalizione, non un partito unico…”, rimarca nuovamente il Cav. ”Siamo una coalizione – continua -. A tal proposito ricordo che nella coalizione di centrodestra noi di Forza Italia siamo l’anima liberale, cattolica, garantista ed europeista. Siamo l’anima portatrice dei valori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 aprile 2020) ‘Sulla fase due il governo Conte mia appare confuso. Sta prendendo decisioni importanti da solo senza prima discuterle e approfondirle in Parlamento ”. Lo ha detto Silvioa ‘Mattino Cinque’, su Canale 5. Sull’iniziativa della Lega di ‘presidiare’ il Parlamento: ”? Noi operiamo in maniera diversa, usiamo dei metodi e un linguaggio diversi a quelli dei nostri alleati. D’altronde, noi siamo una coalizione, non un partito unico”. E sulla divergenza di vedute in tema di Mes: “Noi siamo una coalizione, non un partito unico…”, rimarca nuovamente il Cav. ”Siamo una coalizione – continua -. A tal proposito ricordo che nella coalizione di centrodestra noi di Forza Italia siamo l’anima liberale, cattolica, garantista ed europeista. Siamo l’anima portatrice dei valori ...

