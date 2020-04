Per Conte è impossibile riaprire, Fase 2 non è liberazione dal virus (Di giovedì 30 aprile 2020) Il governatore Musumeci continua a chiedere l’allentamento delle misure anti Covid-19 in Sicilia. Lo chiede dopo aver appreso il dato positivo dei contagi e dei pazienti dimessi dagli ospedali. “Anche perché – di dice Musumeci -gli interessi economici delle regioni del Nord non sempre coincidono con quelli del Sud”. Il presidente della Regione ha terminato nella serata di ieri la riunione, in video collegamento, con la Conferenza delle Regioni, per confrontarsi sul Contenuto del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla cosiddetta “Fase2”. “A Roma chiediamo il dialogo – continua Musumeci – non la diffida. Auspico che la presa di posizione della maggioranza dei governatori, ma credo condivisibile anche dai colleghi del centrosinistra, possa suggerire a Conte l’opportunità di una ... Leggi su direttasicilia Il premier Conte stronca le speranze delle Regioni : "Misure meno restrittive sono illegittime"

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il governatore Musumeci continua a chiedere l'allentamento delle misure anti Covid-19 in Sicilia. Lo chiede dopo aver appreso il dato positivo dei contagi e dei pazienti dimessi dagli ospedali. "Anche perché – di dice Musumeci -gli interessi economici delle regioni del Nord non sempre coincidono con quelli del Sud". Il presidente della Regione ha terminato nella serata di ieri la riunione, in video collegamento, con la Conferenza delle Regioni, per confrontarsi sulnuto del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla cosiddetta "2". "A Roma chiediamo il dialogo – continua Musumeci – non la diffida. Auspico che la presa di posizione della maggioranza dei governatori, ma credo condivisibile anche dai colleghi del centrosinistra, possa suggerire al'opportunità di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Conte Fase 2, Conte: «Potenziamento detrazioni edilizie» Il Sole 24 ORE Coronavirus: Conte, 'emergenza senza precedenti, rivedere modelli vita e sviluppo'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Stiamo affrontando un'emergenza senza precedenti della storia della nostra Repubblica, una dura prova per tutte le democrazie avanzate ... Così il premier Giuseppe Conte, ...

Coronavirus: Conte, 'governo non lascia nessuno indietro, misure protezione sociale'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Il governo non lascerà indietro nessuno, non lo possiamo permettere, servono misure di protezione sociale" e si sta lavorando ad "erogazioni rapide per le nuove povertà".

