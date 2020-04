Ombre sugli appalti per mascherine: presenti ex parlamentari e fondi Cayman (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 91 i contratti stipulati tra la Protezione Civile e le società, per l’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza. Tra gli appalti per le mascherine, presenti anche società di ex parlamentari e un fondo delle Isole Cayman. L’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale sono stati regolati da contratti che hanno registrato, ad oggi, … L'articolo Ombre sugli appalti per mascherine: presenti ex parlamentari e fondi Cayman proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 91 i contratti stipulati tra la Protezione Civile e le società, per l’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza. Tra gliper leanche società di exe un fondo delle Isole. L’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale sono stati regolati da contratti che hanno registrato, ad oggi, … L'articoloperexproviene da www.inews24.it.

dualitysvictijm : @Oyasja okay allora buh.. mhmm. mi viene in mente solo le ombre e il rossore sugli occhi ed il nasino, non credi? - pokemoncentral : Ed evitiamo le arrampicate sugli specchi: le immagini sono proprio le stesse, non sono solo simili, perché essendo… - dvnys : @sikelium Ipocrisia perché stanno sempre a gettà ombre sugli stranieri per salvare la Francia ma neanche loro posso… - giovannitundo : Signora delle ore scure Pelle sfumata d'ombre in fuga dalla stanza Sugli occhi un guanto di luce, accarezzai l'idea… - Artemisi_a : RT @maurorossi_eut: È disponibile #openaccess “Buonarroti 22. Scene da un’infanzia triestina” di Claudio Zanier. Un vivido memoir in 32 mic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ombre sugli Covid19, i sindacati: sugli ammortizzatori sociali in Abruzzo luci e ombre Cityrumors Abruzzo Coronavirus. Bus e vaporetti a Venezia: come si viaggerà sui mezzi pubblici nella Fase 2?

Fino a quando non si tornerà alla normalità (chissà quando) bisogna navigare a vista ma non a caso. Per questo il sindaco Luigi Brugnaro ha preteso un piano della Mobilità per la fase 2, quella della ...

Covid19, i sindacati: sugli ammortizzatori sociali in Abruzzo luci e ombre

A tirare le somme sullo stato degli ammortizzatori sociali è stata l’Inps, per bocca del direttore Regionale Luciano Busacca, che ha fornito i dati aggiornati al 28 aprile. In regione sono 105.196 le ...

Fino a quando non si tornerà alla normalità (chissà quando) bisogna navigare a vista ma non a caso. Per questo il sindaco Luigi Brugnaro ha preteso un piano della Mobilità per la fase 2, quella della ...A tirare le somme sullo stato degli ammortizzatori sociali è stata l’Inps, per bocca del direttore Regionale Luciano Busacca, che ha fornito i dati aggiornati al 28 aprile. In regione sono 105.196 le ...