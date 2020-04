Napoli, senti Mario Rui: “Siamo ancora in corsa su tre fronti” (Di giovedì 30 aprile 2020) Mario Rui ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli. “Sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolpo importante, i risultati erano positivi. La squadra stava giocando come voleva la gente, ci stavamo divertendo e credo che quello si vedesse anche in campo”. “L’esplosione di Di Lorenzo? Io lo seguivo all’Empoli e stava facendo molto bene. Di solito i calciatori che fanno bene ad Empoli riescono a consolidarsi anche in piazze più importante. Con la sua qualità, in un organico più forte di quello dell’Empoli, poteva venir fuori un grande giocatore. Giuffredi? Sì, abbiamo lo stesso procuratore. Ma non parlo bene di lui per questo… Koulibaly e Manolas sono due fuoriclasse, ma abbiamo anche gli altri che sono ... Leggi su calciomercato.napoli Melito di Napoli - festeggia i 18 anni con amici e parenti : i carabinieri sanzionano i 12 presenti

Napoli - senti Bellucci : “Milik è uno degli attaccanti più completi d’Europa”

Napoli - senti Andrea Petagna : “Sarà l’occasione più importante della mia vita” (Di giovedì 30 aprile 2020)Rui ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del. “Sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolpo importante, i risultati erano positivi. La squadra stava giocando come voleva la gente, ci stavamo divertendo e credo che quello si vedesse anche in campo”. “L’esplosione di Di Lorenzo? Io lo seguivo all’Empoli e stava facendo molto bene. Di solito i calciatori che fanno bene ad Empoli riescono a consolidarsi anche in piazze più importante. Con la sua qualità, in un organico più forte di quello dell’Empoli, poteva venir fuori un grande giocatore. Giuffredi? Sì, abbiamo lo stesso procuratore. Ma non parlo bene di lui per questo… Koulibaly e Manolas sono due fuoriclasse, ma abbiamo anche gli altri che sono ...

007Vincentxxx : RT @katya77474537: Comunque non sto capendo un cazzo!in Calabria riapre tutto, a Messina De Luca vieta pure il sesso,quelli asserragliati i… - katya77474537 : Comunque non sto capendo un cazzo!in Calabria riapre tutto, a Messina De Luca vieta pure il sesso,quelli asserragli… - kirkjtkirk : L' ultima autodichiarazione a Napoli non può funzionare .Senti solo o' zi , frate a me, o' nonn, compagne mio....#FaseDue - ciro861958 : @inblueblood @Stefano02971282 Io non compro online perché qui si trova tutto. Però, visto che sei un ignorante sen… - Marco18270675 : @matteosalvinimi Com'era la canzoncina??? Senti che puzza scappano li cani stanno arrivando i napoletani o coler… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Zeman: "Al momento Insigne è il più forte calciatore italiano" DailyNews 24 Castrovilli a Fantacalcio: "Mi schiero sempre e mi sono acquistato. Vi racconto la Lega con Vlahovic, Milenkovic e Lirola"

Una delle grandi rivelazioni del nostro campionato, che ha stupito tutti sin dal primo match contro il Napoli all'esordio in serie A. Gaetano Castrovilli è un talento puro e cristallino che farà le fo ...

Napoli, senti Mario Rui: “Siamo ancora in corsa su tre fronti”

Mario Rui ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli. “Sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolp ...

Una delle grandi rivelazioni del nostro campionato, che ha stupito tutti sin dal primo match contro il Napoli all'esordio in serie A. Gaetano Castrovilli è un talento puro e cristallino che farà le fo ...Mario Rui ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli. “Sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolp ...