#lascuolanonsiferma, sulla Rai nuovi appuntamenti oggi 30 Aprile 2020: ecco cosa si studia (Di giovedì 30 aprile 2020) oggi una nuova giornata all'insegna della cultura con #lascuolanonsiferma, il progretto Rai che porta lo studio nelle case italiane tramite lo schermo: oggi, 30 Aprile 2020 si passa dalla Rivoluzione russa alla Napoli della Ortese. ecco rinnovato l'impegno con l'offerta di Rai Cultura su Rai Storia (canale 54) e Rai5 (canale 23). ecco nello specifico cosa vedremo oggi. #lascuolanonsiferma, sulla Rai nuovi appuntamenti oggi 30 Aprile 2020: rivoluzione russa e non solo La Rivoluzione russa raccontata da Ezio Mauro, un viaggio nella reggia dei Savoia, e ancora, balletto classico e letteratura. oggi Rai Cultura propone nel pomeriggio di giovedì 30 Aprile su Rai Storia (canale 54) e Rai5 (canale 23) per #lascuolanonsiferma nuove ore di studio e cultura. Su Rai Storia, alle 15.00, Ezio Mauro racconta le "Cronache di una rivoluzione"

