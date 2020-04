Lagarde delude ancora i mercati, Piazza Affari chiude a -2% ma aprile è da record (Di giovedì 30 aprile 2020) Ai listini non bastano le rassicurazioni della presidente Bce che si è detta «pronta a tutto per supportare i cittadini». Peggio delle attese il dato sui senza lavoro negli Usa, mentre il Pil europeo segna un crollo storico. Banche in profondo rosso in tutto il Vecchio Continente: a Piazza Affari giù UniCredit e Intesa Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 aprile 2020) Ai listini non bastano le rassicurazioni della presidente Bce che si è detta «pronta a tutto per supportare i cittadini». Peggio delle attese il dato sui senza lavoro negli Usa, mentre il Pil europeo segna un crollo storico. Banche in profondo rosso in tutto il Vecchio Continente: agiù UniCredit e Intesa

