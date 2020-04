Gli Uffizi arrivano su Tik Tok | le opere d’arte mostrate con ironia ai giovanissimi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il Museo deglisbarca su Tik Tok. E fa parecchio ridere ironizzando sui divieti antiCovid-19. Tre i brevi video di nemmeno quindici secondi che la storica istituzione museale fiorentina ha caricato sul suo fresco account della app cinese utilizzata in stragrande maggioranza dagli under 18. Si parte con Il Doppio ritratto dei duchi d’Urbino di Piero della Francesca con i profili di Federico di Montefeltro e della seconda moglie Battista Sforza che dialogano ironicamente con voce fuori campo su distanze e visite ai “congiunti” imposte e concesse a fatica dal lockdown, con lui che se intrufola in casa di lei dopo “una lunga passeggiata” di 200 chilometri. Nel secondo video la Maddalena del Tiziano dialoga come in un fumetto con Giuditta che decapita Oloferne di Cristofano Allori, sempre scherzando sulla chiusura dei parrucchieri dovuta al lockdown: ...