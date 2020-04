Fortnite: Disponibile la modalità Party Royale che rende il gioco Social (Di giovedì 30 aprile 2020) Con il recente aggiornamento di Fortnite è arrivata una nuova modalità di gioco. E’ giunto il momento di deporre armi e picconi e darsi al relax con i giochi estivi pensati da Epic Games. Party Royale è la nuova modalità di gioco che rende il Battle Royale un’esperienza “Social“, consentendo dunque ai giocatori di Socializzare e divertirsi con varie attività. Prima di proseguire nella lettura, avete già consultato la Recensione di Fortnite? Fortnite Party Royale: La nuova modalità di gioco Social La modalità in questione è gratuita per tutti e accessibile direttamente dalla Battaglia Reale, vi basterà premere l’apposito tasto per sceglierla tra quelle disponibili. Party Royale probabilmente è una modalità di gioco provvisoria, per cui cogliete ... Leggi su gamerbrain Fortnite è ora disponibile sul Play Store di Android - ma Epic Games è ancora ai ferri corti con Google

