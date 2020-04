Fase 2 in Sicilia, sì alle seconde case e ristoranti (asporto) (Di giovedì 30 aprile 2020) Anche la Sicilia è pronta per la cosidetta 'Fase 2'. E così il governatore Nello Musumeci avvia la "graduale riapertura" firmando un'ordinanza che entrerà in vigore dal 4 al 17 maggio. Le linea guida sono quelle fissate da Roma, seppure con qualche "forzatura". A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. Disco verde anche per l'asporto ai ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze.Si può accedere al cimitero e acquistare fiori e piante. Un'attenzione, nell'ordinanza, anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita la tolettatura. Novità pure per le società sportive che sono autorizzate a iniziare attività amatoriali di ... Leggi su ilfogliettone Fase 2 Sicilia : quando inizia - date e possibili restrizioni

FASE 3 - CONTE IN MANETTE/ La foto choc pubblicata da un assessore siciliano

