Emiliano | “Porte aperte ai turisti ma chi torna ora va in isolamento” 

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Milano, si sa, è la seconda città della Puglia dopo Bari. Per questo chiediamo ai nostri fratelli di usare la testa e il cuore prima di muoversi. Deve essere davvero indispensabile”. In un'intervista a la Repubblica il governatore pugliese Michelesi appella ai propri concittadini pugliesi che vivono stabilmente al Nord, in particolare nel capoluogo lombardo, di non fare rientro nei luoghi d'origine della Puglia e precisa: “La norma lo consente. Ma chi, dovrà restare a casa, a giusta distanza dai familiari, per 14 giorni”. Il governatore la considera una “misura di prevenzione” già emanata l'8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell'improvviso esodo dal nord di migliaia di persone. “Un'ordinanza che ha salvato il sud” e “che ha fatto scuola” la definisce, che ...